- India: Corte suprema, piano di ristrutturazione del Rajpath non sarà sospeso - Il maxi-piano per la ristrutturazione del Rajpath (o Central Vista), celebre viale cerimoniale di Nuova Delhi su cui affacciano alcuni tra i più importanti edifici pubblici dell’India, non sarà sospeso. Lo ha stabilito la Corte suprema. Nelle scorse settimane il progetto era stato al centro di una diatriba tra il governo e il Congresso, con i partiti di opposizione che avevano criticato la decisione dell’esecutivo di portare avanti l’iniziativa in un momento in cui l’India è chiamata al massimo sforzo contro la pandemia di coronavirus. Lo scorso 10 aprile la presidente del Congresso, Sonia Gandhi, aveva scritto una lettera al primo ministro Narendra Modi per chiedere la sospensione dell’iniziativa. Il progetto, secondo la stampa locale, prevede la costruzione di una nuova sede parlamentare e di dieci edifici per una segreteria comune degli uffici del governo centrale; la demolizione e il trasferimento del Centro nazionale Indira Gandhi; lo spostamento della residenza del primo ministro e il rinnovo degli Archivi nazionali. L’intero progetto dovrebbe essere completato entro il 2024. Il compito di ripensare l’area è stato assegnato in autunno allo studio di architettura Hcp Design, di Ahmedabad, già coinvolto nel progetto di sviluppo del lungofiume del Sabarmati nella città del Gujarat e nella realizzazione della nuova sede del Partito del popolo indiano (Bjp) a Nuova Delhi. Il governo aveva precedente incontrato 15 studi interessati all’opera urbanistica e ricevuto 24 proposte. Hcp sarà pagato quasi ‭2,3 miliardi di rupie (poco più di 29 milioni di euro) per il masterplan, l’ipotesi complessiva di pianificazione del territorio. (Res)