Slovacchia: omicidio Kuciak, per Kocner articoli giornalista non erano una minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue alla Corte penale specializzata di Pezinok il processo per l'omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak e della fidanzata Martina Kusnirova. Come riferisce l'agenzia di stampa "Tasr", durante l'udienza sono stati letti brani degli articoli del giornalista assassinato, che per il pubblico ministero provano i motivi che avrebbero indotto Marian Kocner a ordinare l'omicidio. Agli articoli si sono già aggiunte a gennaio le testimonianze dei colleghi di Kuciak, i giornalisti del portale informativo "aktuality.sk". Essi hanno unanimemente riferito che gli articoli di Kuciak avevano condotto alla riapertura di un'indagine contro Kocner per frode fiscale. Dopo il reportage di Kuciak, il relativo caso era stato sottratto all'investigatore Stefan Jombik, che secondo il legale di Kuciak lavorava per Kocner. Da par suo, Kocner ha dichiarato in aula che gli articoli in questione non hanno messo in pericolo i suoi affari. "Sono sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto a Kuciak e alla sua fidanzata. L'omicidio di un giornalista fa più rumore dell'omicidio di un papa. Solo un idiota totale non avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe accaduto". Inoltre, aggiunge l'imputato, lui non aveva nulla da guadagnare dalla sparizione del giornalista, perché altri avrebbero preso il suo posto. In aula è stata ascoltata anche la registrazione di una telefonata intercorsa tra Kocner e Kuciak. In essa Kocner dice al giornalista che può essere sicuro che avrebbe iniziato a essere oggetto di particolare attenzione. (segue) (Vap)