Slovacchia: omicidio Kuciak, per Kocner articoli giornalista non erano una minaccia (2)

- All'inizio di aprile, la giustizia slovacca ha condannato Miroslav M. a 23 anni di reclusione per l'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata, Martina Kusnirova, oltre a quello dell'imprenditore Petr Molnar. La corte ha riconosciuto la brutalità degli omicidi ma ha ridotto la sentenza in ragione della cooperazione dell'imputato alle indagini e della sua ammissione di colpevolezza. L'Ufficio del procuratore speciale slovacco, che aveva chiesto 25 anni per Miroslav M., ha annunciato che farà appello contro la sentenza. (Vap)