Coronavirus: Castaldi (M5s), destra come armata Brancaleone, triste spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle e sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, afferma: "'L'armata Brancaleone' è un film del 1966 nel quale si narrano le grottesche avventure di un manipolo raccogliticcio e male assortito di briganti con l'obiettivo di prendere possesso di un feudo. Il maestro Monicelli", continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook, "non avrebbe potuto immaginare che oltre 50 anni dopo quella rappresentazione avrebbe ripreso vita nella politica italiana, con protagonisti i partiti delle destre e i loro capi. Mentre la Lega in crisi di consenso decide di usare il Parlamento come scenografia dell'ennesima pagliacciata, Meloni e Forza Italia ne prendono le distanze. Così come Forza Italia prende le distanze dalla Lega sulla sfiducia al ministro dell'economia, mentre Lega e Fratelli d'Italia prendono le distanze da Berlusconi sul Meccanismo europeo di stabilità. Per non farsi mancare nulla - afferma Castaldi -, Fd'I organizza un flash mob davanti a palazzo Chigi senza chiamare Salvini e Berlusconi. Insomma tutto e il contrario di tutto. Peccato che diversamente dal film in tutto questo ci sia davvero poco da ridere. Il Paese ha bisogno di unità e collaborazione per reagire e rialzarsi dalla crisi e l'opposizione non sa fare altro che offrire questo triste, tristissimo spettacolo".(Rin)