Viabilità: Anas, dal 4 maggio al via lavori su statale 36, in province di Monza Brianza e Lecco

- Anas annuncia in una nota che a partire da lunedì 4 Maggio fino a venerdi 26 Giugno proseguiranno gli interventi programmati per il ripristino della sovrastruttura stradale lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra i Km 8,555 e km 49,500, nelle province di Monza Brianza e Lecco. Durante i lavori, che si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, verrà effettuata la chiusura di una o due corsie per carreggiata a seconda delle esigenze dei lavori, con il transito consentito sulla corsia libera e con il limite locale di velocità massima di 50 km/h. Tale limitazione non sarà attiva nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì e nei giorni festivi e potrà interessare anche le rampe di entrata o di uscita degli svincoli lungo la statale .36 tra i km 8,555 e 49,500, se comprese nelle aree di cantiere dei tratti interessati dai lavori. (Com)