Lavoro: Righini (Fd'I Lazio), 20 per cento domande cig inevase, non è successo

- "Da verifiche effettuate su un campione significativo di consulenti del lavoro, risulta che ancora mancano circa il 20 per cento delle pratiche di Cig". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini. "Una precisazione che va fatta, non certo per sminuire il lavoro importante che si sta facendo, ma per segnalare la strategia di comunicazione della giunta Zingaretti, che continua - continua Righini - a presentare come vittorie risultati modesti, dando per risolti problemi solo parzialmente affrontati, di fatto spacciando fake news di cui non comprendiamo il significato, che altro non fanno se non aumentare il disorientamento tra i cittadini". (Com)