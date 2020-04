Ambiente: Sapienza-Asi-Ingv, le maree solide muovono i continenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di natura astronomica come le maree solide svolgono un ruolo attivo sulla tettonica delle placche: è quanto affermano i risultati di una ricerca frutto della collaborazione fra l'Università Sapienza di Roma, l'Asi e l'Ingv. Il motore della dinamica delle placche tettoniche è ancora relativamente poco chiaro. Da decenni si è pensato che la Luna e il Sole potessero contribuire alla dinamica interna della Terra, ma, nonostante vi fossero molte evidenze indirette, la loro influenza non era mai stata dimostrata in modo convincente. Non tutti sanno che oltre alle maree liquide vi sono anche le maree solide che deformano continuamente la crosta terrestre, dislocando il suolo sia sulla verticale che sulla orizzontale di diversi decimetri. Con lo studio "Tidal modulation of plate motions" appena pubblicato su Earth Science Reviews, gli scienziati dell'Università Sapienza di Roma, dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno fatto luce sull'importanza delle maree solide, (cioè di quelle deformazioni del suolo e di tutta la crosta terrestre che avvengono durante il passaggio allo zenit dei due corpi celesti) provando il legame fra gli spostamenti delle placche tettoniche e le forze di natura astronomica come le maree, in particolare nella loro componente orizzontale. (segue) (Com)