Ambiente: Sapienza-Asi-Ingv, le maree solide muovono i continenti (3)

- Ciò è stato possibile grazie alla rete globale di stazioni GNnss permanenti (la sigla sta per "Global Navigation Satellite Systems", che comprende sia il GPS americano che il sistema Galileo europeo) attraverso la quale è possibile effettuare misure di velocità tra le placche anche tra stazioni a migliaia di chilometri di distanza. Grazie a importanti servizi internazionali operanti da almeno 30 anni come l'International Gnss Service (Igs), cui contribuisce in modo significativo l'Asi attraverso il suo Centro di Geodesia Spaziale di Matera, le stazioni hanno accumulato serie storiche delle loro coordinate giornaliere lunghe ormai almeno 20 anni, necessarie per svolgere questo tipo di analisi. Così Davide Zaccagnino, Francesco Vespe e Carlo Doglioni hanno effettuato l'analisi delle variazioni nel tempo della velocità di allontanamento o avvicinamento tra le placche. (segue) (Com)