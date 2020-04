Cina-Corea del Sud: coronavirus, approvato ingresso rapido per viaggi d'affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Corea del Sud hanno concordato di consentire l'ingresso reciproco agli uomini d'affari per garantire il buon funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, nel corso di una conferenza stampa. "Sin dallo scoppio della pandemia di Covid-19, Cina e Corea del Sud hanno combattuto congiuntamente contro il virus, collaborando alla consegna di materiali per la prevenzione e mantenendo un registro di trasmissione di zero di casi di contagio fra i due popoli", ha spiegato Geng. Il portavoce ha aggiunto che un primo lotto di dieci province e città cinesi consentirà l'ingresso rapido e il personale coreano competente potrà entrare nel paese dopo aver superato le misure di screening sanitario e di quarantena. (Cip)