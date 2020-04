Germania: coronavirus, per direttore Istituto Koch Wieler fattore riproduzione a 0,76

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fattore di riproduzione del coronavirus in Germania ha attualmente un valore di 0,76. È quanto dichiarato oggi da Lothar Wieler, direttore dell'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, durante una conferenza stampa che ha tenuto oggi a Berlino, Wieler ha lanciato un appello affinché si continuino a rispettare le misure restrittive volte a contrastare il contagio. Inoltre, il direttore del Rki si è espresso a favore dei test sull'infezione da Sars-Cov2 anche per i soggetti che non presentano sintomi ma che, per esempio, sono impiegate nelle strutture sanitarie. Nella scorsa settimana, in Germania erano disponibili 860 mila test, il massimo mai raggiunto, ma ne sono stati utilizzati solo 467 mila. (segue) (Geb)