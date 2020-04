Germania: coronavirus, per direttore Istituto Koch Wieler fattore riproduzione a 0,76 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 25 mila esami hanno avuto esito positivo e alcuni soggetti sono stati testati più volte. A tal riguardo, Wieler ha osservato che, con l'aumento delle capacità dei test, in futuro potrebbero crescere i dati sui contagiati da coronavirus in Germania. Pertanto, come ha evidenziato il direttore del Rki, nel monitorare l'andamento della pandemia nel paese, non sono i valori assoluti a essere decisivi, ma quelli relativi. Secondo l'Rki, oggi in Germania i contagi ammontano a 159.119, con un aumento di 1.478 rispetto nelle ultime 24 ore. Nello stesso arco di tempo, le vittime sono salite a 6.288, con una crescita di 173. Le guarigioni hanno sperimentato un incremento a circa 123.500. Secondo Wieler, l'infezione si contrae più spesso negli ospedali e per tale motivo “indossare le maschere di protezione è tanto importante". (Geb)