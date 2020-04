Coronavirus: Nord Macedonia, sale a 1.442 i numero dei casi confermati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 15 aprile il premier ad interim, Oliver Spasovski, il ministro della Sanità, Venko Filipce, il vicepremier Bujar Osmani e il ministro dell'Istruzione Arber Ademi si sono posti in autoisolamento dopo aver avuto contatti con il sindaco di Kumanovo, risultato positivo al coronavirus. Il sindaco della città, Maksim Dimitreievski, aveva avuto alcuni giorni prima un incontro con le autorità di governo. Una nota diramata dall'esecutivo precisava che nel corso della riunione sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste contro la diffusione del virus. Le attività governative, concludeva la nota, proseguiranno senza interruzione attraverso le piattaforme online. Lo scorso 16 aprile il Consiglio di sicurezza nazionale della Macedonia del Nord ha deciso di istituire lo stato d'emergenza nel paese per altri 30 giorni. Secondo quanto ha spiegato il presidente macedone, Stevo Pendarovski, la Costituzione dello Stato non prevede una proroga dello stato d'emergenza già posto in atto il mese scorso. "Per questo motivo, su proposta del governo, firmerò un nuovo decreto per lo stato d'emergenza nei prossimi 30 giorni", ha detto Pendarovski. (segue) (Mas)