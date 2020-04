Primo maggio: Ugl presenta primo rapporto Censis su lavoro ed economia oltre Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, primo maggio, in occasione delle celebrazioni per la festa dei lavoratori, alle ore 10 sul canale Youtube Ital tv, sarà presentato il primo Rapporto Censis-Ugl dal titolo "Italiani, lavoro ed economia oltre l'emergenza Covid-19", realizzato per il 70esimo anniversario di fondazione del sindacato. Lo rende noto l'Ugl. Il Report esamina le modalità con cui gli italiani sono entrati nell'emergenza, come la stanno affrontando e gli effetti che si produrranno al termine di essa". "Celebrare la ricorrenza del primo maggio con la presentazione del Rapporto Censis-Ugl ha un significato particolare per il sindacato che ho l'onore di rappresentare, in special modo quest'anno in cui ricorre il 50esimo anniversario dello Statuto dei lavoratori. Purtroppo, la pandemia da Covid-19 sta determinando profondi cambiamenti nel mondo del lavoro, causando una grave crisi economica che accentuerà pesantemente le disuguaglianze sociali. Per tale ragione, l'Ugl continuerà nella lotta per la difesa dei diritti e dei salari dei lavoratori, nella convinzione che il lavoro costituisce, da sempre, uno dei pilastri fondamentali di uno stato democratico", spiega Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl. Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis "Se la pandemia è stata l'occasione per una fortissima verticalizzazione politica dei processi decisionali, la ripresa avrà bisogno del rilancio del ruolo dei corpi intermedi, a cominciare dal sindacato, e del pieno protagonismo dei tanti e diversi soggetti che operano nell'economia, nella società e nei territori, da sempre la vera forza dell'Italia". (Com)