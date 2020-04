Imprese: Maire Tecnimont, approvati bilancio esercizio e Piani investimento e incentivazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Maire Tecnimont, riunitasi oggi in sede ordinaria e in prima convocazione sotto la presidenza di Fabrizio Di Amato, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Nello specifico, l’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 , che si è chiuso con un’utile netto di 30.727.467,52 euro; la proposta del consiglio di amministrazione di portare a nuovo l’utile netto di esercizio; la Politica in materia di remunerazione 2020; la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti; la conversione del Piano di incentivazione di lungo termine 2019-2021 del gruppo Maire Tecnimont riservato all’amministratore delegato, nonché a selezionati dirigenti apicali di società del gruppo, in un piano di incentivazione basato su azioni ordinarie proprie della società; l’adozione del suddetto Piano di Incentivazione di lungo termine 2020-2022; l’adozione Piano di azionariato diffuso 2020-2022 del gruppo; e l’adozione del Piano di investimento di lungo termine 2020-2024 a sostegno del progetto di green acceleration del gruppo. L’assemblea, prosegue la nota, ha conferito al Cda ogni potere necessario, sentito il Comitato per la remunerazione e il collegio sindacale, per dare completa ed integrale attuazione ai Piani di investimento e incentivazione(Com)