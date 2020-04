Def: Malan (FI), ok scostamento bilancio grazie a centrodestra, ora patto fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia, Lucio Malan, nel corso del dibattito sullo scostamento di bilancio a palazzo Madama, ha sottolineato: "Lo scostamento di bilancio è passato grazie al senso di responsabilità del centrodestra che da sempre mette al primo posto gli interessi dei cittadini e delle imprese. Ora però, come abbiamo scritto nei nostri emendamenti", ha proseguito il parlamentare, "serve un patto fiscale per la riduzione e la dilazione nell’arco di cinque anni dei carichi pendenti per consentire alle imprese di non fallire e ai cittadini di non perdere il lavoro. Dilazionare questi pagamenti", ha concluso Malan, "sarebbe umano e rappresenterebbe un investimento per lo Stato". (Rin)