Coronavirus: Conte, in prossime ore provvedimento ministero Salute su soglie allarme contagio

- Nelle prossime ore, il ministro della Salute "emanerà un provvedimento, come previsto dal Dpcm del 26 aprile", per "definire criteri e specifiche soglie di allarme che consentiranno una valutazione accurata della tendenza al contagio in ciascuna area del Paese". Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa alla Camera sulle misure per la fase due dell'emergenza coronavirus. "Una volta acquisiti questi strumenti di valutazione - ha spiegato - potremo concordare con le Regioni e le Province autonome un allentamento delle misure restrittive che sia circoscritto su base territoriale, in modo da tenere conto delle Regioni dove la situazione epidemiologica appare meno critica. In questo modo - ha aggiunto - potremo operare differenziazioni geografiche anche nella fase di allentamento delle misure, con riaperture delle attività basate su un piano caratterizzato da precisi presupposti scientifici, che ci consentano di avere un monitoraggio efficace, sotto controllo, la curva epidemiologica. Non già quindi - ha concluso - un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli Enti locali".(Rin)