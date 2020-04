Coronavirus: Nord Macedonia, sale a 1.442 i numero dei casi confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 1.442 il numero dei casi accertati di Covid-19 in Macedonia del Nord: lo hanno riferito le autorità sanitarie nazionali, precisando che sono stati rintracciati 21 nuovi casi fra le giornate di martedì e mercoledì. Sono due i nuovi decessi registrati fra le persone contagiate, mentre sono 38 i pazienti dimessi dagli ospedali. Sono 16.050 i test effettuati in totale sulla popolazione dall'inizio della pandemia. Il primo ministro ad interim, Oliver Spasovski, ha nel frattempo annunciato che anche il secondo test a cui è stato sottoposto è risultato negativo. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook, Spasovski ha rivolto ancora una volta un appello ai cittadini affinché vengano rispettate le misure di sicurezza imposte contro la diffusione del virus. (segue) (Mas)