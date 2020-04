Coronavirus: Nord Macedonia, sale a 1.442 i numero dei casi confermati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ha spiegato il presidente macedone, Stevo Pendarovski, la Costituzione dello Stato non prevede una proroga dello stato d'emergenza già posto in atto il mese scorso. "Per questo motivo, su proposta del governo, firmerò un nuovo decreto per lo stato d'emergenza nei prossimi 30 giorni", ha detto Pendarovski. Lo scorso 18 marzo il presidente macedone ha firmato il primo provvedimento per l'introduzione nel paese dello stato d'emergenza a causa del coronavirus. "Questa decisione è per la tutela della salute dei cittadini. Le elezioni dovranno essere rinviate e tutte le analisi e i dibattiti dovrebbero essere messi da parte", ha detto allora Pendarovski in conferenza stampa. Il premier ad interim della Macedonia del Nord, Oliver Spasovski, ha proposto il 17 marzo lo stato d'emergenza nel paese a causa della diffusione del coronavirus. Il premier ha allora sottolineato che "si tratta della prima volta che viene proclamato lo stato d'emergenza" da quando la Macedonia del Nord è uno Stato indipendente. (Mas)