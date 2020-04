© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La curva "continua a decrescere come nuovi casi. Il numero di casi è in decrescita in tutto il Paese". Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del report epidemiologico su coronavirus. Aumenta "invece il numero delle Regioni con casi limitati", ha aggiunto. (Rin)