Unindustria: Fausto Palombelli eletto presidente Sezione industria turismo e tempo libero

- Fausto Palombelli, chief commercial officer di Aeroporti di Roma, è stato eletto presidente della Sezione industria del turismo e del tempo libero di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, per il quadriennio 2020-2024. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, in cui viene spiegato che la Sezione rappresenta circa 115 aziende che operano nei settori alberghiero, congressuale, termale, balneare e comprende agenzie di viaggi, tour operators, organizzatori di congressi, Dmc (Destination management company), parchi a tema e del tempo libero e aziende del settore sportivo, per un totale di oltre 8.200 dipendenti. “La grave emergenza che ha colpito tutti i settori produttivi a livello mondiale richiede interventi urgenti a sostegno delle imprese, a partire dal turismo e dal suo indotto, che più di altri ha subito ripercussioni negative”, ha detto Palombelli, aggiungendo di auspicare che il governo e la Regione “adottino misure adeguate a mitigare gli effetti devastanti della crisi sull’economia e a garantire la tenuta a medio termine del sistema imprenditoriale”. (segue) (Com)