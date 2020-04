© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle osservazioni del deputato Maurizio Lupi, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha chiarito nell'Aula della Camera quanto detto ieri in conferenza dei capigruppo e con i questori in merito al distanziamento sociale e all'uso delle mascherine nell'Emiciclo. "Il deputato che vuole parlare senza mascherina scende nell'Emiciclo e usa i due microfoni", ha puntualizzato.(Rin)