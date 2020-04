Coronavirus: viceministro Esteri Sereni, il primo maggio celebriamo ancora di più lavoro e dignità persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celebrare il primo maggio nell'epoca del coronavirus significa, ancora di più rispetto al passato, celebrare il lavoro e la sua dignità come cardine della persona umana e del suo rapporto con la società. Lo ha detto la vice ministra degli Affari esteri, Marina Sereni, in un'intervista al quotidiano "Il Foglio". "Tra le conseguenze del Covid-19 dovremo infatti affrontare una crisi economica senza precedenti, la perdita di molti posti di lavoro e un'inevitabile crescita delle povertà e delle tensioni sociali. La situazione di volatilità e incertezza sull'andamento del contagio obbliga ad una riflessione sul futuro e sugli scenari del mondo post Covid. Il dibattito nazionale e internazionale è dominato da alcuni "mantra": alcuni sono corretti, altri imprecisi, altri sono poco più di retorica", ha detto Sereni. "La retorica bellica può essere utile in termini di mobilitazione dell'opinione pubblica e senso di disciplina dei cittadini. Ma non siamo in guerra. Siamo semmai entrati in un conflitto a bassa intensità contro un nemico invisibile e difficile da decifrare, con un elevatissimo grado di mobilità. La differenza è sostanziale. Questo tipo di conflitti richiedono innanzitutto determinazione e resilienza e, soprattutto, la capacità di 'conquistare i cuori e le menti' dei cittadini", ha spiegato la viceministro, secondo cui "il mondo post-Corona sarà diverso". "Potremo assistere ad un'accelerazione delle tendenze emerse nell'ultimo decennio: declino del ruolo delle Nazioni Unite e degli altri fora di governance mondiale, a partire dall'Organizzazione Mondiale del Commercio; bipolarismo asimmetrico Usa-Cina con un riequilibrio a favore di Pechino; messa in discussione dell'architettura istituzionale dell'UE; crescita delle tendenze populiste e sovraniste. Questo scenario non è scontato. Alternative sono possibili. Ma richiedono una rinnovata capacità di leadership globale", ha rilevato. (segue) (Res)