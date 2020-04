Coronavirus: viceministro Esteri Sereni, il primo maggio celebriamo ancora di più lavoro e dignità persona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "My country first. E' la risposta più semplice, che però ha mostrato tutti i suoi limiti già nella fase emergenziale con la 'scramble for masks' a cui tutti abbiamo partecipato. Il nazional-sovranismo del "prima gli Italiani" gioca la carta truccata delle emozioni. Ma le ricette sovraniste, dal neo-mercantilismo alla chiusura dei mercati, dell'autarchia alle ri-nazionalizzazioni indiscriminate, conducono al disastro economico, all'aggravamento delle diseguaglianze, all'irrilevanza nei negoziati in cui si ridisegnerà il sistema cooperativo internazionale. Il rilancio del lavoro e della crescita in Italia va di pari passo non solo con l'Europa, ma anche con la nostra capacità di guardare allo sviluppo delle aree del mondo per noi prioritarie. Il coronavirus ha evidenziato tutti i limiti della delocalizzazione indiscriminata e dell'estensione illimitata delle catene di valore. La risposta non è l'autarchia, ma il ripensamento delle catene di valore all'interno di macro-aree, in cui il vantaggio competitivo è determinato dalla prossimità dei mercati, piuttosto che dai costi di produzione, e dalla relativa affidabilità in situazioni di crisi. In questo contesto la scommessa per l'Italia è puntare sulla regione del Mediterraneo allargato come snodo produttivo e logistico e ponte tra Africa e Europa. Ma l'Africa e la regione del Mediterraneo ci riguardano direttamente anche sotto il profilo della prossima ondata del virus. I numeri dei contagiati, per quanto sottostimati in molti Paesi, sono già impressionanti. Il nostro sistema sanitario è sempre stato storicamente la punta di diamante della nostra cooperazione allo sviluppo. Terminata l'emergenza si aprirà una nuova fase in cui saremo noi a dover dimostrare, nel nostro stesso interesse, di avere ben chiaro il significato della solidarietà nei confronti dei popoli a noi più vicini", ha detto ancora Sereni. (segue) (Res)