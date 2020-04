Coronavirus: viceministro Esteri Sereni, il primo maggio celebriamo ancora di più lavoro e dignità persona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo credere nemmeno alle sirene di chi auspica o prevede il ritorno a breve della normalità. La globalizzazione senza regole non può e non deve essere la normalità. Essa ha provocato, in alcuni casi, una crescita esponenziale delle diseguaglianze all'interno degli Stati e ne ha fragilizzato il tessuto economico e sociale. Basti pensare, per esempio, alla situazione della comunità afro-americana negli Usa, alla situazione dei lavoratori 'informali' in tutto il mondo, allo 'status' dei migranti regolari e irregolari, all'aumento della violenza sulle donne. Il virus ha fatto semplicemente da detonatore di un disagio sociale molto più esteso rispetto a quanto veniva raccontato da molti osservatori. Molto dovrà cambiare. Il distanziamento sociale è l'antitesi dell'interdipendenza e della connettività che sono alla base della globalizzazione. Le regole che ci siamo auto-imposti in questi mesi dimostrano che tutti fenomeni, anche i più complessi, possono essere gestiti. E che è fondamentale lavorare insieme agli altri grandi attori della comunità internazionale per riscrivere l'agenda e le regole di una globalizzazione più equa e sostenibile. In tale contesto, la sanità diventa un 'public common good' globale e il diritto alla salute un diritto inalienabile di tutti gli abitanti del pianeta, che si deve tradurre in sistemi sanitari più forti ed efficienti", ha rilevato Sereni. (segue) (Res)