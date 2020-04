Coronavirus: viceministro Esteri Sereni, il primo maggio celebriamo ancora di più lavoro e dignità persona (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le incertezze iniziali, ha aggiunto la viceministro, "l'Unione Europea ha messo a punto un pacchetto di misure di sostegno e di rilancio dell'economia che non hanno precedenti. Le cifre in gioco sono straordinarie, incomparabili rispetto al New Deal americano, allo stesso Piano Marshall, alle misure post-2008. E in questo non possiamo non rivendicare con orgoglio la matrice di alcune proposte, come quella per il Sure, il meccanismo di sostegno all'occupazione che riprende lo spirito della proposta Padoan per il sussidio di disoccupazione europeo presentata nel 2015 dal Governo italiano. Molto resta ancora da fare, in particolare sulle condizioni di accesso e la natura dei fondi previsti dal Recovery Fund. Ma l'Unione Europea, pur tra le differenze di visione dei suoi 27 Stati membri, sta dimostrando di aver compreso la posta in gioco. E che la partita chiave si giocherà sull'economia, attraverso la creazione di una nuova architettura europea che rafforzi gli ammortizzatori sociali, garantisca lo sforzo finanziario necessario per rilanciare la crescita in condizioni di equità, incida sull'economia reale e sulla competitività complessiva del sistema. Per questa via il tema del coordinamento delle politiche fiscali entra ormai chiaramente nell'agenda come non più rinviabile. Il mondo post Covid sarà un mondo nuovo, ancora più complesso. Sarà ancora più fragile e diseguale oppure sapremo renderlo più forte e resiliente proprio perché meno diseguale? Papa Francesco ha tolto il velo alle nostre illusioni ricordandoci che non si può restare sani in un mondo malato. Anche la politica estera - italiana, europea e atlantica - dovrà tener conto di questo monito", ha concluso. (Res)