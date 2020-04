Imprese: Latini (Sace), ridurre tempi per rilascio liquidità mantenendo presidio sulle concessioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è la riduzione dei tempi di rilascio della liquidità, anche per operazioni di importo significativo, garantendo allo stesso tempo un adeguato presidio sulle concessioni nel rispetto delle normative rilevanti. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini, durante la sua audizione di questa mattina davanti alle commissioni Finanza e Attività produttive riunite alla Camera dei deputati. Ricordando che “dalla prima richiesta in banca al rilascio del finanziamento sono previste due modalità distinte in funzione del fatturato e delle dimensioni” dell’azienda richiedente, Latini ha spiegato che è prevista una procedura semplificata online per le imprese con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, un numero di dipendenti inferiore a cinquemila e per importi fino a 375 milioni di euro, mentre la procedura ordinaria riguarda grandi aziende che superano le suddette soglie e che non saranno più di 150. Tra i principi più importanti alla base della procedura semplificata, stando alle affermazioni dell’amministratore delegato, ci sarebbe la necessità di “evitare duplicazioni facendo affidamento sulla valutazione delle banche, fermo restando che anche esse mantengono una certa quota di rischio sull’operazione”.(Rin)