Coronavirus: Cangemi (FI), da 4 maggio Lazio riapra i cimiteri, Regione emani ordinanza

- La Regione Lazio emani un'ordinanza per la riapertura dei cimiteri dal 4 maggio. Lo chiede in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi di Forza Italia. "Lo chiedono i cittadini e tanti Comuni. Il dpcm sulla fase 2 autorizza i funerali, allora si permetta alle persone anche di poter far visita ai propri defunti e pregare sulle loro tombe", aggiunge Cangemi nella nota. "Mi auguro che quanto prima venga meno anche il protrarsi assurdo del divieto di andare in chiesa, ci sono modi e condizioni per permettere l'acceso ai fedeli rispettando tutte le misure di sicurezza".(Com)