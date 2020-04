Tunisia: il Qatar invia dieci tonnellate di aiuti medico e sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo del Qatar carico di aiuti medici e sanitari per sostenere gli sforzi per combattere la pandemia di Covid-19 è atterrato ieri all'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine. Secondo quanto riferito dal ministero della Sanità del paese nordafricano, si tratta di 10 tonnellate di “materiale medico vitale” e di dispositivi di protezione individuale quali “tute, guanti e mascherine protettive”. La Tunisia (980 casi confermati di coronavirus al livello ufficiale, 295 guarigioni e 40 decessi) sta per entrare nella prima fase dell'allentamento delle restrizioni che riguarda, in particolare, gli ambiti necessari al sostegno dei settori vitali dell'economia, i settori che hanno una dimensione sociale e quelli più minacciati come gli esportatori; tutto ciò, laddove non sussista la possibilità del lavoro agile. Le tre fasi di scansione dell'allentamento delle restrizioni andranno dal 4 al 24 maggio, dal 24 maggio al 4 giugno e dal 4 al 14 giugno. (Tut)