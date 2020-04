Coronavirus: Conte, governo non ha mai improvvisato in solitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha compreso la difficoltà del momento. Le misure elaborate sono il frutto di un'attenta considerazione, di un accurato bilanciamento di tutti gli interessi. Tutte le misure sono state adottate in concertazione con i membri del governo, la maggioranza, le parti sociali e i rappresentanti degli enti territoriali". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa alla Camera sulle misure per la fase due dell'emergenza coronavirus. "Il governo non ha mai improvvisato in solitaria" ma ha scelto "un metodo che ponga un fondamento scientifico sulle decisioni assunte". (Rin)