Def: Faraone (Iv), apprezzo linea FI, senza Europa sovranisti dove prendono soldi?

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone intervenendo nell'Aula di palazzo Madama in dichiarazione di voto sul Def, ha affermato: "Apprezzo la linea politica intrisa di europeismo del presidente Berlusconi e di Forza Italia. Chi oggi dice che il Mes ha condizioni postume ed un secondo dopo in Italia arriva la Troika, sta dicendo una bugia contro gli italiani che hanno bisogno di 5 mila medici e 15 mila infermieri, di ristrutturare e riqualificare strutture ospedaliere spesso di età borbonica con cui dovremo affrontare il secondo tempo dell’epidemia". Per Faraone, "è incredibile la disonestà dei sovranisti che prima gridavano contro le condizionalità sul Mes, ed un minuto dopo che erano state tolte hanno iniziato a parlare di condizionalità postume". Se l’Europa "vuole sempre fregarci - ha aooservato - allora rinunciamo pure allo Sure, al Recovery fund, diteci voi, sovranisti, dove dobbiamo prendere le risorse, per la sanità, per il lavoro, per le imprese. La verità è che sono irresponsabili". Il senatori Iv ha poi aggiunto: "Perché dire che ci sono condizioni postume significa rinunciare a Sure quando avremo bisogno di estendere ancora la Cassa integrazione per i lavoratori. Noi adesso stiamo facendo manovre per oltre 80 miliardi, ma è chiaro che di risorse ne serviranno molte di più, per dare liquidità alle imprese, principalmente, a zero burocrazia e finanziare chi crea lavoro, per non andare avanti con l’assistenzialismo a oltranza". (Rin)