Governo: Mulè (FI), da Forza Italia ricetta per salvare l'economia

- Forza Italia propone la ricetta per salvare l'economia italiana: più liquidità, meno tasse, meno burocrazia, no alla patrimoniale, sì a un patto fiscale tra Stato e imprese e tra Stato e cittadini. Lo scrive su Facebook Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Berlusconi a Mattino 5 asfalta la logica dell'uno vale uno. Ragazzi di trent'anni che non hanno mai lavorato non possono governare un paese. Servono competenza, serietà, credibilità ed esperienza", aggiunge. (Rin)