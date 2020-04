Rifiuti: Pd Lazio, prefetto blocchi licenziamento 270 lavoratori Roma multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre in una nota chiede l'intervento del prefetto di Roma Gerarda Pantalone per impedire il licenziamento dei lavoratori di Roma multiservizi. "Di fronte alla ennesima prova di irresponsabilità e disinteresse del sindaco Raggi siamo costretti a coinvolgere il prefetto di Roma e a chiederle di intervenire con tutti gli strumenti possibili per impedire una nuova ferita alla città e a circa 300 lavoratori della Multiservizi", afferma Astorre in una nota. "La totale assenza della giunta Raggi a Roma si riflette sulla vita dei cittadini e il caso dei 270 dipendenti è l'ultimo esempio. A maggio scade – spiega Astorre – il bando per la raccolta dei rifiuti non domestici nella Capitale che da gennaio 2018 è affidato a imprese esterne ad Ama per un importo complessivo che supera i 120 milioni di euro. La scadenza di maggio sarebbe una tragedia per 270 famiglie che in un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo cadrebbero in una condizione di disperazione. Chiediamo – conclude Astorre - alla Prefettura di intervenire per evitare di mettere a rischio il futuro di decine di lavoratori e di aprire un tavolo per individuare la migliore soluzione". (Com)