Russia: portavoce Cremlino, Putin è indifferente ai sondaggi sul consenso personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è "piuttosto indifferente" ai sondaggi sul proprio consenso personale. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Lo stesso presidente Vladimir Putin si relaziona alle fluttuazioni sul proprio consenso in modo piuttosto indifferentemente. Dedica sempre molto più tempo al suo lavoro e non alle possibili conseguenze dei sondaggi", ha dichiarato Peskov in un'intervista con l'emittente "Rtvi". Vladimir Putin è un politico che gode di "sostegno, fiducia ed è compreso dalla stragrande maggioranza dei cittadini russi", ha aggiunto Peskov. (Rum)