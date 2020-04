Violenza donne: revenge porn, denunciati amministratori canali telegram (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia postale e delle comunicazioni nell'ambito della vasta operazione “Drop the revenge!” ha denunciato gli amministratori dei canali Telegram "La Bibbia 5.0", "Il vangelo del pelo" e "Stupro tua sorella 2.0". L'operazione ha visto coinvolte le Procure presso il Tribunale ordinario di Milano, Palermo, Bergamo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. In particolare, l’amministratore di "Il vangelo del pelo" e "Stupro tua sorella 2.0", 35enne della provincia di Nuoro, è stato trovato nell’atto di operare su Telegram quando gli investigatori hanno fatto accesso alla sua abitazione, mentre l’amministratore di "La Bibbia 5.0" è risultato essere un minore di 17 anni, il quale, mettendo in vendita le immagini pornografiche dell’archivio "La Bibbia 5.0", aveva raccolto circa 5.000 euro. (Ren)