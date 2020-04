Coronavirus: Conte, con riaperture simultanee incremento esponenziale casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa alla Camera sulle misure per la fase due dell'emergenza coronavirus, ha spiegato che "l'imperativo categorico per il governo chiamato ad affrontare questa sfida deve avere come fondamento delle decisioni, non le opinioni mutevoli che si susseguono, ma le raccomandazioni frutto di elaborate riflessioni degli esponenti del mondo scientifico". Un recente rapporto del Cts, "è stato pubblicato sui giornali ed oggi verrà illustrato dall'Iss", ha aggiunto spiegando che "in questo rapporto viene stimato che la riapertura simultanea di scuole e attività porterebbe un incremento esponenziale dei contagi". (Rin)