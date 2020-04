Primo maggio: Acli Roma, da inizio emergenza 3 mila richieste da lavoratori in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grido e un disagio - aggiunge Borzì - al quale non possiamo essere sordi e che ci chiama a fare la nostra parte. Non è più rinviabile, per ripartire, mettere in cima alle priorità il lavoro dignitoso attraverso una vera e propria Alleanza, un Patto nel segno della sussidiarietà circolare, tra tutti i soggetti interessati a educare al lavoro, contrastare la disoccupazione, l'inoccupazione, il lavoro nero e le forme di precariato, e promuovere, quindi, il lavoro decente quale pilastro fondamentale per la tutela della dignità della persona e della cittadinanza attiva. Un responsabilità che deve essere assunta in primo luogo dai decisori politici. Solo seguendo questa via potremo ricordare la fase di ripartenza come quella della rinascita, la fase che ha visto l'Italia trasformare un'immensa difficoltà in una occasione preziosa di miglioramento. In questo Primo maggio - conclude Borzì -un pensiero speciale va tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno letteralmente tenuto in piedi il nostro Paese durante questi momenti così difficili, penso in primis al personale sanitario, ma anche a quello dei trasporti, e della distribuzione, agli operatori e volontari delle organizzazioni sociali e tutti coloro che Papa Francesco ha definito 'i veri eroi' ". (Com)