Imprese: Tesla, Musk definisce “fascista” il blocco economia contro la Covid-19

- Il fondatore e amministratore delegato di Tesla Inc., Elon Musk, ha perso le staffe durante la conferenza sugli utili di Tesla, puntando l’indice contro i provvedimenti di distanziamento sociale e blocco economico varati negli Usa in risposta alla pandemia di coronavirus. “Tutto questo è fascista. Questa non è democrazia, non è libertà”, ha dichiarato Musk annunciando il primo risultato finanziario positivo conseguito dal costruttore di auto elettriche dall’inizio del 2020. “Ridate alla gente la loro dannata libertà”, ha aggiunto Musk, che se l’è presa in particolare con le misure draconiane adottate dall’amministrazione democratica della California, che tiene sotto scacco la produzione di Tesla nell’area della baia di San Francisco. L’unico stabilimento di assemblaggio di Tesla produce ancora la maggior parte delle componenti per i veicoli elettrici commercializzati dall’azienda, ed è inattivo dallo scorso 23 marzo. La sfuriata di Musk non sembra aver indisposto gli investitori: il titolo azionario di Tesla ha chiuso ieri, 29 aprile, in rialzo dell’8,7 per cento. (Nys)