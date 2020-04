Ungheria: agenzia S&P modifica outlook di Budapest da positivo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Standard & Poor's ha confermato il rating BBB dell'Ungheria, ma ha anche modificato l'outlook da positivo a stabile. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". L'aggiornamento della sua valutazione non era in calendario, ma è stato fatto alla luce del rischio legato all'epidemia di coronavirus. S&P nota infatti che la normativa dell'Unione europea ammette deviazioni dal calendario delle revisioni in caso di circostanze eccezionali. La nuova valutazione riflette la revisione delle prospettive di crescita economica dell'Ungheria, le modifiche alla normativa fiscale e lo stimolo monetario. "Crediamo che le ripercussioni negative dell'emergenza sanitaria pubblica abbiano modificato la qualità del rischio del credito sovrano ungherese nei prossimi 24 mesi. La stabilità riflette la nostra convinzione che il rischio macroeconomico che deriva dall'epidemia sarà mitigato dalla risposta forte del paese e dal previsto rimbalzo della crescita dei suoi partner commerciali chiave nel 2021. L'outlook riflette anche la nostra aspettativa che il deficit fiscale resterà contenuto dopo l'espansione del 2020", spiega l'agenzia. La prossima revisione è attesa per il 14 agosto. (Vap)