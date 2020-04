Moldova: coronavirus, in arrivo squadra di medici e infermieri volontari dalla Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra formata da 42 medici e infermieri romeni volontari partirà oggi per la Moldova e lavorerà nelle istituzioni sanitarie impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". La Romania concederà alla Moldova anche un pacchetto di sostegno nel contesto degli sforzi per il contrasto al coronavirus. Il team di medici e infermieri specializzati in anestesia e terapia intensiva, pneumologia, medicina d'urgenza e medicina interna svolgerà attività volte a fornire assistenza e cure ai pazienti con diagnosi di COVID-19, nonché a formare missioni di personale medico nelle unità da Balti, Chisinau e Cahul per un periodo di 15 giorni. L'azione fa parte dell'insieme delle misure di sostegno intraprese dallo Stato romeno nell'ambito del partenariato strategico per l'integrazione europea della Moldova. Dal 7 al 24 aprile, una squadra formata da 11 medici e 4 infermieri romeni è stata in Lombardia per contribuire, accanto al personale medico locale, alla cura delle persone contagiate dal nuovo coronavirus. (Moc)