Coronavirus: Conte, governo non può assicurare immediato ritorno alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la violenza dell'epidemia mostra i primi segni di riduzione, non possiamo permetterci che i sacrifici fatti da chi ha permesso al Paese di sostenerci risultino vani per imprudenza. Qualsiasi atteggiamento ondivago, passando dal 'chiudiamo tutto all'apriamo', rischia di compromettere in modo irreversibile gli sforzi fatti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa alla Camera sulle misure per la fase due dell'emergenza coronavirus. "Il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità precedente. Ci piacerebbe - ha aggiunto - ripristinare le abitudini dei cittadini ma dobbiamo sapere che il virus continua a circolare". (Rin)