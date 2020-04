Bergamo: società edile realizza evasione fiscale al Fisco da 8 milioni, tre misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del comando provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza custodia cautelare emessa dal gip Federica Gaudino, nei confronti tre persone (due in carcere e una agli arresti domiciliari) accusate di aver realizzato un’ingente evasione fiscale e il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 2,3 milioni di euro. Le indagini, condotte dalle Fiamme gialle della tenenza di Sarnico e coordinate dal pm Nicola Preteroti, si sono concentrate su una società dell’edilizia, con sede dichiarata a Telgate (BG), che ha operato con oltre 270 dipendenti in diversi cantieri tra la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Liguria e l’Emilia Romagna. Dagli accertamenti è emerso che l’impresa, nonostante un fatturato di oltre 8 milioni di euro, per due anni non abbia presentato le dichiarazioni fiscali e non abbia versato le imposte dirette, l’Iva e i contributi dovuti, prima essere poi essere messa in liquidazione. Fatture, libri e registri contabili distrutti, amministrazione della società sulla carta affidata a teste di legno, tutti espedienti messi in atto per evadere e sfuggire al fisco. Un’ingente frode fiscale che i militari della Guardia di Finanza hanno potuto meticolosamente ricostruire attraverso l’utilizzo delle banche dati in uso, grazie alle quali è stato possibile risalire ai numerosi fornitori e clienti dell’azienda e acquisire oltre 899 fatture emesse e ricevute, ma anche attraverso tabulati telefonici, accertamenti bancari e procedendo ad interrogare numerose persone, tra le quali ex dipendenti. L’attività investigativa ha permesso, inoltre, di identificare i reali amministratori della società, un 66enne di origini bresciane e un 49enne albanese, entrambi residenti in provincia di Brescia, gravati da diversi precedenti anche per reati fiscali e già in passato arrestati. Uno di loro è stato individuato e condotto in carcere a Bergamo mentre il complice risulta allo stato irrintracciabile. Dovrà invece scontare gli arresti domiciliari il liquidatore della società, un 61enne sempre bresciano. (segue) (Rem)