Coronavirus: Biella, dimezzata capienza dei mezzi pubblici, si entra da porte posteriori

- Il trasporto pubblico urbano della Città di Biella, gestito dalla società partecipata Atap, si attrezza contro l’emergenza Coronavirus in vista della “fase 2”. Questa settimana l’assessore ai Trasporti, Davide Zappalà, con i vertici di Atap, ha effettuato un sopralluogo al parco mezzi per verificare tutti gli accorgimenti e le indicazioni contenute nei vari decreti. In particolare, nel rispetto delle disposizioni nazionali, sono state avviate le seguenti azioni: salita e discesa solo attraverso la porta posteriore o quella centrale (se presente); riduzione del 50% dei passeggeri ammessi; catenella bianca e rossa che impedisce di sedersi nei posti dietro all’autista; pulizia con prodotti disinfettanti al termine della giornata. Spiega Zappalà: “Ci dobbiamo preparare alla fase due su tutti i fronti di battaglia, tra i quali anche il trasporto pubblico. E’ un momento delicato e dobbiamo farci trovare pronti”. (Rpi)