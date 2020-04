Nigeria: coronavirus, da lunedì riaprono uffici governativi e banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nigeria da lunedì prossimo riapriranno gli uffici governativi e le banche, nel quadro dell'allentamento delle restrizioni anti Covid-19 annunciato dal presidente Muhammadu Buhari. Lo ha annunciato il coordinatore della task force presidenziale per la strategia di lotta al coronavirus, Sani Aliyu, precisando che le scuole rimarranno invece chiuse ed i ristoranti potranno preparare solo cibo da asporto, mentre i trasporti funzioneranno di giorno, tra le ore 6 e le 18. La parziale riapertura, ha detto Aliyu, rientra nella volontà di far ripartire il paese ed in particolare le città di Abuja, Lagos e Ogun, che erano state soggette al blocco disposto dal governo lo scorso 29 marzo per due settimane, poi esteso ad aprile per altri 14 giorni. La stessa amministrazione di Lagos, fra le zone più colpite dal contagio, lo scorso 15 aprile ha dichiarato un ulteriore blocco delle attività per una settimana, mentre successivamente i governatori dei 36 stati nigeriani, a fronte della dichiarata volontà di Buhari di non dichiarare un blocco nazionale considerato troppo gravoso per la prima economia del continente, hanno concordato la scorsa settimana il divieto di spostamento fra gli stati, imponendo di fatto un lockdown generale. In questo contesto, acuito da un forte aumento dei contagi (196 nelle ultime 24 ore) e da un bilancio che conta ad oggi 1.728 casi e 51 decessi, il capo dello Stato ha annunciato da lunedì riaperture "parziali e graduali" delle attività nazionali. (segue) (Res)