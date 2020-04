Coronavirus: ambasciatore Usa Haass al "Corriere della Sera", se accetta gli aiuti l'Italia si lega alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è preoccupazione in America per l'avvicinamento dell'Italia alla Cina, per come Pechino userà una potenziale dipendenza da sé per cercare di manipolare il vostro Paese", dice al "Corriere della Sera" da New York il diplomatico Richard Haass, voce rispettata della politica estera Usa, presidente da 17 anni del Council on Foreign Relations, il più noto think tank in materia di relazioni internazionali, e già alto funzionario nel Dipartimento di Stato di Colin Powell sotto Bush padre (l'ultimo suo libro, 'The World', è in uscita il 12 maggio). "Penso che il governo italiano debba valutare le cose nel contesto del suo rapporto con la Nato, gli Stati Uniti e l'Unione europea. Avvicinandosi così tanto alla Cina, sta gettando i semi per seri problemi nel lungo periodo. Non parlo ovviamente a nome del mio governo, ma chiunque abbia a cuore le relazioni transatlantiche (e abbia a cuore l'Italia), deve chiedersi quanto sia saggio per il vostro governo entrare in questo rapporto così stretto. Niente si fa per niente. Se la Cina aiuta l'Italia, prima o poi verrà l'ora di pagare". Dopo la pandemia alcuni predicono un nuovo ordine mondiale guidato da Pechino, altri la fine della leadership cinese. (segue) (Res)