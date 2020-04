Coronavirus: nuovo decesso in Albania, sale a 31 il numero delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 71 anni è deceduto nella notte in un ospedale di Tirana, dove si trovava ricoverato poiché positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Sanità albanese, facendo sapere che "l'uomo versava in gravi condizioni di salute da almeno un mese e aveva delle patologie pregresse". Sale quindi a 31 il numero delle vittime del coronavirus in Albania, dove il numero dei contagiati si attesta a quota 766. Tirana rimane il principale focolaio dell'epidemia con un totale di 318 casi. I dati aggiornati rivelano un numero stabile dei ricoverati, 33 pazienti, dei quali due sono in grave stato di salute e altri dieci in terapia intensiva. Tra i ricoverati anche tre militari albanesi rientrati dalla mission Kfor in Kosovo. Il numero delle persone guarite è salito a 455, una cifra superiore rispetto a quelle attualmente positive, ovvero 281. In almeno quattro città tutte le persone che hanno contratto il virus sono ormai guarite.(Alt)