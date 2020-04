Yemen: Pam annuncia la riduzione degli aiuti nelle regioni Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha annunciato che gli aiuti nelle aree controllate dai ribelli sciiti Houthi in Yemen sono stati dimezzati. Il programma ha dichiarato in una nota che le sue operazioni devono far fronte a una grave carenza di finanziamenti dovuta all'operare in un ambiente molto difficile nelle aree sotto il controllo delle autorità di Sana'a (in mano agli Houthi). "Al momento, il programma non ha altra scelta se non quella di tagliare gli aiuti alimentari per evitare una sospensione completa degli aiuti in futuro", si legge in una nota. Il programma ha chiesto alla milizia Houthi di rispettare gli accordi e attuare le misure necessarie per riprendere i finanziamenti e le operazioni complete, in modo che il programma possa rispondere alle urgenti necessità nello Yemen. Secondo l’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, il gruppo Ansar Allah (meglio noto come Houthi) sta combattendo una guerra totale contro le organizzazioni internazionali nei governatorati che controlla, e in particolare con il Programma alimentare mondiale. Quest'ultimo ha scritto in uno dei suoi report che i ribelli filo-iraniani "rubano il cibo dalle bocche degli affamati", avviando una lunga controversia che hanno costretto il programma a fermare i suoi aiuti per poi riprenderli parzialmente. (Res)