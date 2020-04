Svizzera-Italia: da lunedì riapriranno altri valichi, resteranno in vigore i controlli alle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’11 maggio i cantoni svizzeri torneranno a trattare le richieste di permesso di dimora o per frontalieri, mentre da lunedì verranno riaperti altri valichi anche se resteranno in vigore i controlli alle frontiere. È quanto annunciato dalle autorità svizzere, secondo cui con la graduale ripresa dell’economia, il Consiglio federale intende allentare progressivamente le restrizioni d’entrata nel paese elvetico. Dall'11 maggio saranno innanzitutto trattate le domande presentate prima del 25 marzo dai lavoratori provenienti dall’area Ue/Aels (Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera) e da altri Stati terzi. Inoltre, a partire da questa data, sarà nuovamente possibile per i cittadini svizzeri e dell'Ue il ricongiungimento familiare in Svizzera. Nel contempo saranno aperti altri valichi minori, ma resteranno in vigore i controlli alle frontiere. Per il momento restano in vigore tutte le altre restrizioni in materia di migrazione. Il Consiglio federale ha tuttavia tenuto un primo dibattito su ulteriori misure di allentamento per quanto concerne i flussi migratori e definito un passo successivo fissandolo per l'8 giugno, se la situazione epidemiologica lo consentirà. (segue) (Geb)