Svizzera-Italia: da lunedì riapriranno altri valichi, resteranno in vigore i controlli alle frontiere (2)

- La questione dei frontalieri ha un riflesso importante per diversi cittadini italiani che lavorano in Svizzera e in questi giorni stanno avendo delle difficoltà a entrare nel paese. Eugenio Zoffili, deputato e presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha sottolineato ieri che “la riapertura di numerose attività economiche e professionali nei cantoni elvetici, mantenendo però chiusi i valichi minori e potenziando i controlli doganali, crea un effetto imbuto che costringe quotidianamente migliaia di lavoratori italiani a code impressionanti, in molti casi addirittura di ore, nonostante le distanze da percorrere siano di pochi chilometri”. In questo contesto, Zoffili ha annunciato di aver avviato le procedure per convocare in commissione Schengen l’ambasciatrice elvetica in Italia, Rita Adam. La questione dei lavoratori frontalieri sarebbe stata affrontata anche in un colloquio telefonico avvenuto ieri sera fra la presidente della Confederazione svizzera, Simonetta Sommaruga, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Geb)