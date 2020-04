Governo: Cdm approva direttiva Ue su restrizione uso sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri riunito ieri a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e del ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (Ue) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva - riferisce una nota della presidenza del Consiglio - uniforma le norme in materia, in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione e introduce modifiche alla normativa precedente, in modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute umana attraverso la riduzione della quantità di sostanze pericolose utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, comunque, un loro migliore recupero e uno smaltimento ecologicamente corretto. (Com)