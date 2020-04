Yemen: programma di sviluppo saudita lancia progetti a Hadramawt, Al Mahra e Socotra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma saudita di sviluppo e ricostruzione per lo Yemen (Sdrpy) ha lanciato un progetto per sostenere il settore sanitario del governatorato di Hadramawt, fornendo cinque ambulanze a cinque ospedali: l'Hajr Directorate Hospital, il Mukalla Directorate Hospital, l'Al Abr Directorate Hospital, il Thamud Directorate Hospital e il Seiyun Directorate Hospital. Secondo l'emittente "Al Arabiya", Sdrpy ha inoltre posato la prima pietra per un progetto di costruzione di una scuola con nove aule nella città di Seiyun. Sadiq Bashrahil, direttore dell'ufficio Sdrpy di Al Mahra e Hadramawt, ha spiegato che le ambulanze verranno distribuite nella vallata di Hadramawt e nei distretti di Al Abr, Al-Sawm e Thamud; due veicoli saranno assegnati ai distretti costieri di Hadramawt. I progetti sono nati a seguito di alcune visite sul campo da parte degli specialisti del Sdrpy e di diversi incontri con le autorità locali. Nell'ambito del sostegno al settore dell'istruzione, il programma saudita ha lanciato dei progetti per rifornire 32 scuole presenti nei governatorati di Al Mahra e Socotra, che accolgono in entrambe le province più di 8.000 studenti l'anno. (Res)